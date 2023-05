Köln, 27. maja - Stari in novi nemški nogometni prvak je Bayern iz Münchna. Bavarci so v zadnjem krogu v gosteh premagali Köln z 2:1, Borussia Dortmund, ki je imela pred tem krogom dve točki prednosti, pa je doma igrala le 2:2 z Mainzem. Za Bayern je to 11. zaporedni naslov v Nemčiji.