Ljubljana, 27. maja - Na letošnjem, 17. dm-teku za ženske v ljubljanskem parku Tivoli so danes na tekaških progah na pet in 10 kilometrov ter Oskarjevem teku za najmlajše zabeležili 10.000 udeležencev. Dogodek je potekal v znamenju ženskega zdravja, so sporočili organizatorji.