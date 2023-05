V zemeljskem plazu na severu Pakistana umrlo najmanj deset ljudi

Islamabad, 27. maja - Na severu Pakistana je danes zaradi zemeljskega plazu umrlo najmanj deset ljudi, še približno toliko pa je bilo poškodovanih, so sporočile lokalne oblasti. Reševalci opozarjajo, da slabo vreme in omejena dostopnost do prizadetega območja ovirata njihovo delo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.