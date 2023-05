Roglič ne glede na razplet nesporni kralj veselice na Svetih Višarjah

piše Aljoša Žvirc

Trbiž, 27. maja - Slovenski kolesarski as Primož Roglič je bil danes junak številka ena na Višarjah. To je bilo jasno že po bežnem pogledu na gruče slovenskih navijačev v Trbižu in na Svetih Višarjah še pred nastopom 33-letnega Kisovčana. Rojaki so mu namreč blizu slovensko-italijanske meje v predzadnji etapi Gira pripravili veliko veselico.