Tonin: Odgovorna politika razmere v družbi pomirja in išče rešitve

Gorišnica, 27. maja - Predsednik NSi Matej Tonin je v govoru na taboru stranke v Gorišnici kritiziral politiko vlade, ki da je brez rezultatov in razdvaja, a tudi pozive k državljanski vojni iz desnice. Odgovorna politika je takšna, ki razmere v družbi pomirja in išče učinkovite rešitve, ko bodo ljudje to prepoznali, bo NSi edina logična izbira, je prepričan.