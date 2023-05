Elina Svitolina po rojstvu hčerke osvojila Strasbourg

Strasbourg, 27. maja - Ukrajinka Elina Svitolina je v finalu teniškega turnirja v Strasbourgu premagala Rusinjo Ano Blinkovo s 6:2 in 6:3. To je njen 17. naslov v karieri in prvi po rojstvu hčerke Skai, ki je v zakonu s francoskim teniškim igralcem Gaelom Monfilsom prišla na svet oktobra lani.