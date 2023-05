Indijski uradnik izpraznil jez, da bi našel izgubljeni telefon

New Delhi, 27. maja - Indijskemu vladnemu inšpektorju je minulo nedeljo med fotografiranjem selfija telefon padel v vodni jez. V lov na napravo je sprva poslal potapljače, nato pa je odredil tudi črpanje vodnega zajetja, v katerem je zdaj dva milijona litrov vode manj. Ko je prišel do telefona, je ugotovil, da je uničen. Oblasti so ga medtem že suspendirale.