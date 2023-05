Muzej mesta New York z razstavo obeležuje 100 let

New York, 27. maja - Muzej mesta New York na 103. ulici pri Centralnem parku na Manhattnu obeležuje 100 let. Ob tej priložnosti so v muzeju pripravili razstavo z naslovom To je New York: 100 let mesta v umetnosti in pop kulturi, ki združuje več kot 400 eksponatov - slike, fotografije, stripe, knjige, glasbo ter 400 filmskih prikazov mesta ob reki Hudson.