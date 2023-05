V ZDA izrekli kazen še dvema voditeljema Varuhov prisege

Washington, 27. maja - Dva vojaška veterana, ki sta somišljeniki iz organizacije Varuhi prisege 6. januarja let 2021 napadla ameriški kongres, sta bila v petek obsojena na več let zapora. Isto sodišče je dan prej ustanovitelju skrajno desne organizacije Stewartu Rhodesu izreklo 18 let zapora zaradi zarote za upor proti državi.