Newyorški borzni indeksi na tedenski ravni neenotno

New York, 27. maja - Osrednji newyorški borzni indeksi so v petek sklenili neenoten trgovalni teden, ki je minil v znamenju nadaljevanja visoke inflacije in zaskrbljenosti glede počasnega napredka pogajanj za povišanje dovoljene zgornje meje javnega dolga. V petek so k rasti delnic pripomogle dobre novice iz tehnološkega sektorja glede umetne inteligence.