V Palači Cukrarna odprli razstavo petkovih kolesarskih protestov

Ljubljana, 26. maja - V Palači Cukrarna so nocoj odprli Veliko protestno razstavo: 105 petkov (Kolesarski protesti 2020-2022). Predstavljeni so različni eksponati in nekateri ključni trenutki s protestov. Kot je v nagovoru dejal eden eden vidnejših petkovih protestnikov Jaša Jenull, bo Palača Cukrarna naslednja dva tedna "muzej upora in aktivnega državljanstva".