Na diplomatski konferenci sprejeli ljubljansko - haaško konvencijo

Ljubljana, 26. maja - Na diplomatski konferenci v Ljubljani so danes po pogajanjih sprejeli ljubljansko - haaško konvencijo, ki bo državam omogočila mednarodno sodelovanje pri preiskavah in pregonu najhujših zločinov. Zunanja ministrica Tanja Fajon je dejala, da gre za izjemen dosežek pri iskanju pravice, ki bo odpravil številne pravne praznine in birokratske ovire.