Koalicija pozdravlja odpravo zadržanja novele zakona o RTVS

Ljubljana, 26. maja - V koalicijskih Gibanje Svoboda, SD in Levici pozdravljajo odločitev ustavnega sodišča, ki je razveljavilo razveljavitvi zadržanja novele zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS). Prepričani so, da se tako zaključuje agonija javne RTVS in zagotavljajo, da se z današnjim dnem končuje politično vmešavanje v javni medijski zavod.