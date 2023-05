Zakrajšek na svetovnem pokalu v Poznanju priveslal do finala C

Poznanj, 26. maja - Sprinterji na mirnih vodah so opravili s prvim tekmovalnim dnem na svetovnem pokalu v kajaku in kanuju v Poznanju. Jošt Zakrajšek je veslal v kvalifikacijah in polfinalu na 1000 metrov ter se uvrstil v finale C, preostali slovenski predstavniki pa so si zagotovili polfinala na 200 in 500 metrov.