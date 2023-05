Grabher in Bronzetti za naslov v Rabatu

Rabat, 26. maja - V finalu teniškega turnirja v maroškem Rabatu bosta igrali Avstrijka Julia Grabher in Italijanka Lucia Bronzetti. Avstrijka je po hudem boju ugnala Argentinko Julio Riero s 6:1, 3:6 in 7:6 (6). Veliko bolj prepričljiva je bila Lucia Bronzetti, ki je drugi nosilki Sloane Stephens iz ZDA prepustila le dve igri za zmago s 6:1 in 6:1.