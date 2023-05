Lavrov opozoril na "resne ovire" pri nadaljevanju mirovnih pogovorov s Kijevom

Moskva, 26. maja - Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je danes posebnemu odposlancu Kitajske Li Huiju med obiskom v Moskvi dejal, da obstajajo "resne ovire" za nadaljevanje mirovnih pogovorov za končanje konflikta v Ukrajini, za katere so krive Ukrajina in njene zahodne zaveznice. Ob tem je pohvalil po njegovih besedah uravnoteženo stališče Pekinga do konflikta.