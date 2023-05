Zaradi prometne nesreče gorenjska avtocesta zaprta med izvozom in uvozom Kranj - vzhod proti Ljubljani

Ljubljana/Kranj, 26. maja - Zaradi prometne nesreče je gorenjska avtocesta zaprta med izvozom in uvozom Kranj - vzhod proti Ljubljani, so sporočili iz prometnoinformacijskega centra. Obvoz za osebna vozila je možen skozi Šenčur in proti priključku Brnik. Nastal je devetkilometrski zastoj, še sporočajo in prosijo, naj vozniki upoštevajo navodila policistov in gasilcev.