Na Severnem Irskem po napadu na policista prijeli enajst ljudi

Belfast, 26. maja - Tri mesece po neuspelem poskusu atentata na policista na Severnem Irskem, za katerega so osumljeni člani paravojaške skupine Nova Ira, so preiskovalci aretirali enajst ljudi. V mestih Omagh in Coalisland so aretirali devet moških in dve ženski v skladu s protiteroristično zakonodajo, je danes sporočila tamkajšnja policija.