Ljubljanska borza: Indeks nekoliko pod izhodiščem

Ljubljana, 26. maja - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes zabeležil rahel zdrs; izgubil je 0,22 odstotka in se oblikoval pri 1214,49 točke. Vlagatelji so opravili za 744.000 evrov prometa, pri čemer so bile s 470.000 evrov najprometnejše delnice Krke. Njihov tečaj se je znižal za 0,89 odstotka.