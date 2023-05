Mesec: Pri zunanjih izvajalcih čiščenja največ kršitev povezanih z regresom in plačami

Ljubljana, 27. maja - V dejavnosti čiščenja se zadnja leta uveljavljajo zunanji izvajalci, t. i. outsorcing pa ob informacijah o izkoriščanju razburja javnost. To področje spremlja tudi Inšpektorat RS za delo, ki ugotavlja kršitve, povezane z izplačilom regresa in plač, delovnim časom in počitkom ter na področju vodenja evidenc, je opozoril minister za delo Luka Mesec.