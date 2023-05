Odprava zadržanja novele zakona o RTVS bi po mnenju stavkajočih pomenila začetek depolitizacije RTVS

Ljubljana, 26. maja - Generalno vodstvo stavkovnega odbora in pogajalske skupine novinarskih sindikatov RTVS se je odzvalo na neuradne informacije o odpravi zadržanja novele zakona o RTVS. Če držijo, to pomeni, da je ustavno sodišče prepoznalo pomen javne RTVS za uveljavljanje pravice javnosti do obveščenosti in svobode govora zaposlenih ter za demokracijo, menijo.