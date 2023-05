Na obisku v Ljubljani evropski komisar Hahn

Ljubljana, 26. maja - Na obisku v Ljubljani se mudi evropski komisar za proračun in upravo Johannes Hahn. Sestal se je s predsednikom vlade Robertom Golobom in ministrom za finance Klemnom Boštjančičem. Glavna tema je bila vmesni pregled in revizija izvajanja večletnega finančnega okvira 2021-2027. Komisija bo predlog predvidoma predstavila v drugi polovici junija.