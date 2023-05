Na severu Kosova konflikt med prebivalci in kosovsko policijo

Mitrovica, 26. maja - Na severu Kosova je danes izbruhnil konflikt med prebivalci in kosovsko policijo, potem ko je ta poskušala priti v stavbo občine v Zvečanu. Dostop do občin so blokirali tudi v dveh drugih občinah na severu države. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je zaradi dogajanja na Kosovu zvišal stopnjo pripravljenosti srbske vojske.