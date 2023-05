Dostavljavci Wolta in Glova danes znova stavkali

Ljubljana, 26. maja - Del dostavljavcev, ki delo opravljajo za družbi Wolt in Glovo, je danes med 11. in 14. uro stavkal, so sporočili iz Sindikata dostavljavcev - Sindikata Mladi plus. V drugi prekinitvi dela, prvo so izvedli sredi maja, so vnovič zahtevali pogajanja o kolektivni pogodbi. Pri Woltu poudarjajo, da je stavkal le majhen del dostavljavcev.