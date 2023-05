Na Celjskem vadili ukrepanje v primeru izbruha ptičje gripe

Celje, 26. maja - Celjska uprava za zaščito in reševanje je danes izvedla štabno vajo ukrepanja v primeru izbruha nevarnih bolezni živali, kot je ptičja gripa. Na njej so ugotovili, da bo morala uprava za varno hrano rešiti vprašanje evtanazije in odvoza obolelih živali, je STA dejal regijski poveljnik Civilne zaščite Zahodno Štajerske regije Janez Melanšek.