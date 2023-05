Klub županj v Metliki tudi o zdravju na delovnem mestu

Metlika, 26. maja - V Metliki so v četrtek pripravili drugo srečanje kluba županj Skupnosti občin Slovenije v tekočem županskem mandatu. Udeležilo se ga je 13 od skupaj 30 županj. Strokovni del srečanja so posvetile zagotavljanju zdravja na delovnem mestu. Po predavanju in razpravi so si ogledale tudi prikaz vaj za izboljšanje razmer v delovnem okolju.