Po 10 letih se vrača finančni sejem Kapital

Ljubljana, 29. maja - Revija Kapital danes in v torek v ljubljanskem Cankarjevem domu organizira finančni sejem Kapital, na katerem se bo zvrstilo več kot 30 različnih dogodkov, predavanj, okroglih miz in predstavitev, obiskovalci pa bodo lahko dobili tudi individualno finančno svetovanje. Dogodek se vrača po 10 letih, organizatorji pričakujejo do 2000 obiskovalcev.