ECB: Goljufij pri plačilih s kartico vse manj

Frankfurt, 26. maja - Goljufije pri plačilih s karticami so se v evrskem območju leta 2021 znižale na najnižjo raven doslej. Predstavljale so 0,028 odstotka vrednosti vseh kartičnih plačil. Najvišji delež goljufij so zaznali leta 2008, ko je dosegel 0,048 odstotka vrednosti vseh kartičnih plačil, je danes objavila ECB.