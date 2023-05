V Zloganju pri Škocjanu prižig oglarske kope ob tednu gozdov

Škocjan, 27. maja - V Zloganju pri Škocjanu na Dolenjskem bodo domači oglarji v okviru tedna gozdov, ki je zadnji teden maja nekaj več kot 50 let posvečen slovenskim gozdovom, danes ob 11. uri slovesno prižgali oglarsko kopo. Teden gozdov, ta vsakoletna akcija promocije gozdov in gozdarstva Slovenije, letos pod geslom Gozdovi prihodnosti poteka med 22. in 28. majem.