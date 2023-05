Banka Sparkasse z dobrodelnim kolesarjenjem zbrala 10.000 evrov za otroke z redkimi genskimi boleznimi

Ljubljana, 26. maja - V skupini Sparkasse so v četrtek izvedli akcijo dobrodelnega kolesarjenja od Jezerskega do Ljubljane, s katero so zbrali 10.000 evrov za otroke z diagnozo redkih genskih bolezni. Zbrana sredstva bodo namenili neprofitni organizaciji Fundaciji CTNNB1, so sporočili iz skupine.