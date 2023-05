Judovske osebnosti v bran nemški ministrici za kulturo

Berlin, 26. maja - Lanskoletna documenta 15, ki jo je zaznamoval antisemitski škandal, v Nemčiji še vedno buri duhove. Ponovno se je v ospredju znašla sama nemška ministrica za kulturo Claudia Roth, ki so jo nedavno izžvižgali na judovskem dogodku v Frankfurtu. V bran so se ji postavili znani Judje v nemškogovorečem prostoru in izven njega.