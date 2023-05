Dostavljalci Wolta in Glova danes znova stavkajo

Ljubljana, 26. maja - Dostavljalci, ki delo opravljajo za družbi Wolt in Glovo, danes med 11. in 14. uro stavkajo, so sporočili iz Sindikata dostavljavcev - Sindikata Mladi plus. V drugi prekinitvi dela, prvo so izvedli sredi maja, vnovič zahtevajo pogajanja o kolektivni pogodbi. Če odziva vodstev podjetij ne bo, bodo aktivnosti stopnjevali, so napovedali.