Varuh človekovih pravic Peter Svetina ob svetovnem dnevu lahkega branja institucije pozval k razumljivi komunikaciji

Ljubljana, 28. maja - Varuh človekovih pravic in ambasador lahkega branja Peter Svetina je ob svetovnem dnevu lahkega branja državne in lokalne organe ter institucije pozval k razumljivi komunikaciji in namenjanju pozornosti dostopnosti informacij v lahkem branju. Lahko branje so informacije, ki jih je enostavno najti, lahko brati in so razumljive, je sporočil varuh.