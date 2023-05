Lastniki hotelov in letalskih družb: Ključni za oživitev svetovnega turizma letos kitajski turisti

Doha, 28. maja - Ključno vlogo pri oživitvi svetovnega turizma po epidemiji covida-19 bo imela letos vrnitev kitajskih turistov na destinacije po vsem svetu, so ta teden na gospodarskem forumu v Katarju ocenili lastniki hotelov in letalskih družb. Ti so se postavili tudi v bran za več kot 30 odstotkov višjim cenam storitev v primerjavi z letom 2019.