V Novem mestu s pomočjo šolarjev uredili Kettejevo učno pot

Novo mesto, 26. maja - Pri novomeški Osnovni šoli Dragotina Ketteja, ki jo obiskujejo otroci s posebnimi potrebami, so danes odprli osemkilometrsko Kettejevo učno pot. Ta spodbuja gibanje in spoznavanje kulturnih in naravnih znamenitosti Novega mesta, pri njeni ureditvi pa so sodelovali učenci omenjene šole, je njena ravnateljica Vida Marolt povedala za STA.