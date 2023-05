Klub iz Alkmaarja kaznoval navijače

Alkmaar, 26. maja - V nizozemskem prvoligašu AZ Alkmaarju so se odločili odločno obračunati z navijaškimi huligani v lastnih vrstah. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP so v Alkmaarju 43 navijačem, ki so napadli navijače angleškega West Hama v polfinalu evropske konferenčne lige, trajno prepovedali vstop na stadion.