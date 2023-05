Vreme: Dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti

V soboto bo sončno. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14 , na Primorskem do 18, najvišje dnevne od 21 do 24, na Primorskem okoli 26 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo sončno vreme, možna bo kakšna popoldanska ploha. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem bo še pihala šibka burja.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka s središčem nad Britanskim otočjem. Od severovzhoda bo nad naše kraje dotekal vse bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo povečini sončno z nekaj zmerne oblačnosti. Predvsem v Alpah so popoldne možne plohe in kakšna nevihta. Ob Jadranu bo pihala šibka burja. V soboto bo povečini sončno, v alpskem svetu je popoldne možna kakšna ploha ali nevihta. Ob Jadranu bo pihala šibka do zmerna burja.

Biovreme: Danes in v soboto bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden in spodbuden.