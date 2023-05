Izvajalci zadovoljni s pilotnim projektom organiziranega prevoza na delo v ljubljanski regiji

Ljubljana, 26. maja - Izvajalci projekta pilotnega brezplačnega organiziranega skupinskega prevoza iz krajev severno in severozahodno od Ljubljane na območji UKC Ljubljana in BTC, ki je potekal od začetka februarja do konca aprila, so z izkupičkom zadovoljni. A za resničen razmah takšnih rešitev bo potrebna vsaj določena oblika spodbud države ali delodajalcev, pravijo.