V nesreči čolna z migranti pri Mikonosu tri smrtne žrtve

Atene, 26. maja - Na severovzhodu grškega otoka Mikonos so davi našli tri mrtve migrante, potem ko se je njihov čoln ponoči prevrnil in potonil, je sporočila grška obalna straža. Po prvih podatkih gre za dve ženski in moškega, katerih državljanstva grške oblasti niso navedle, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ob tem še vedno iščejo tri pogrešane osebe.