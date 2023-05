Sindikalistka Tea Jarc izvoljena v vodstvo ETUC

Ljubljana, 27. maja - Na kongresu Evropske konfederacije sindikatov (ETUC), ki je potekal od 23. do 26. maja, so izvolili novo vodstvo. Vanj je bila kot konfederalna sekretarka izvoljena sindikalistka Tea Jarc. Prvič v zgodovini ETUC je bila na mesto v vodstvu izvoljena oseba iz Slovenije, so ta teden sporočili iz ZSSS.