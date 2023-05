Pogrešajo Borisa Bobna iz Radovljice

Radovljica, 26. maja - Svojci od četrtka zvečer pogrešajo 76-letnega Borisa Bobna iz Radovljice, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Visok je okoli 172 centimetrov, je srednje postave, ima krajše lase, brado in brke. Oblečen je v temnejše hlače, sivo jopico in belo majico. Obut je v temne superge, potrebuje pa pomoč in nujno zdravstveno oskrbo.