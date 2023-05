Večer: Policija varuje sodnika, ki sodi slovenski celici Kavaškega klana

Ljubljana, 26. maja - Policija po poročanju Večera od začetka maja varuje sodnika Tomaža Bromšeta, ki predseduje sodnemu senatu v zadevi Kavaški klan. Že dlje časa so sicer varovani tudi nekateri kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada, ki so delali na tem primeru, ter obtožena brata Klemen in Blaž Kadivec.