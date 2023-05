Ljubljana, 26. maja - Novinarska konferenca Inštituta 8. marec s predstavniki Društva Eko Anhovo in Dolina Soče, Civilne iniciative Danes!, Amnesty International Slovenija, PIC, Umanotere, Eko Kroga in Mladih za podnebno pravičnost o razmerah v Anhovem bo danes ob 13. uri (in NE ob 11. uri, kot so sprva napovedali) na Trgu republike, so sporočili z inštituta.