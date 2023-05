Italijan po štajerski avtocesti drvel s kar 181 kilometrov na uro

Maribor, 26. maja - Mariborski policisti so v četrtek zvečer na štajerski avtocesti na odseku med Rogozo in Framom, kjer je hitrost omejena na 100 kilometrov na uro, pri nadzoru z laserskim merilnikom zalotili 36-letnega državljana Italije, ki je vozil s hitrostjo kar 181 kilometrov na uro. Voznika bo divjanje stalo 1200 evrov denarne kazni in devet kazenskih točk.