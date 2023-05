Zvezde z zmago podaljšale nastop v finalu zahoda NHL

Dallas, 26. maja - Hokejisti Dallas Stars so v finalu zahodne konference severnoameriške lige NHL proti Vegas Golden Knights dosegli prvo zmago. Na četrti tekmi v domači dvorani so zvezde po podaljšku zmagale s 3:2 in zaostanek v boju na štiri zmage znižale na 1:3. Junak večera je bil Joe Pavelski, ki je dosegel odločilni gol z igralcem več na ledu.