Kelti prišli do druge zmage proti vročici

Boston, 26. maja - Košarkarji Boston Celtics so bili po treh uvodnih porazih v finalu vzhodne konference končnice severnoameriške lige NBA proti Miami Heat že pod hudim pritiskom, zdaj pa jim gre iz tekme v tekmo bolje. Kelti so na peti tekmi v domači dvorani TD Garden zmagali s 110:97 in zaostanek v boju na štiri zmage znižali na 2:3.