Združeni narodi proslavili 75. obletnico mirovnih operacij

New York, 26. maja - Na sedežu Združenih narodov so v četrtek proslavili 75. obletnico začetka mirovnih operacij in počastili spomin na več kot dva milijona pripadnikov mirovnih sil iz 125 držav sveta, ki so doslej sodelovali v 71 mirovnih operacijah po svetu. Še posebej na 4200 tistih, ki so od leta 1948 med opravljanjem nalog umrli.