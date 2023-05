DZ na izredni seji o priporočilih SDS za boljše pokojnine

Ljubljana, 26. maja - DZ bo na današnji izredni seji, sklicani na zahtevo SDS, obravnaval položaj upokojencev in predlagana priporočila, ki pa jih odbor DZ za delo v četrtek ni podprl. V skladu z njimi bi vlada denimo pristala na 3,5-odstotno izredno uskladitev pokojnin za vse in na dodatno enoodstotno uskladitev za upokojene do vključno leta 2011.