Mesec zavrača očitke o premiku Levice proti sredini, priložnost za pogovor o nadaljnjih korakih na kongresu

Ljubljana, 25. maja - Koordinator Levice Luka Mesec ob pozivih dela članstva k repozicioniranju stranke na levo odgovarja, da je "stranka vedno bila na levi in nikoli ni šla nikamor". Prihajajoči volilni kongres pa bo po njegovih besedah odlična priložnost za pogovor o delu v preteklem letu, ko so postali vladna stranka in korakih naprej.