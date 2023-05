Raziskava: Trajnostni modeli kmetovanja na območjih Nature 2000 mogoči z izboljšanjem razvoja kmetijstva

Ljubljana, 28. maja - Trajnostni modeli kmetovanja na območjih Natura 2000 so mogoči z izboljšanjem upravljanja in razvoja kmetijstva, so v okviru raziskave ugotovili raziskovalci treh raziskovalnih organizacij. Med drugim so na primeru tipičnih kmetij na Ljubljanskem barju in Krasu ugotavljali pripravljenost kmetov za prilagoditev kmetovanja in podali usmeritve.